X Money | lancio ad aprile 6% di rendimento e cripto

Elon Musk ha annunciato che X Money sarà disponibile al pubblico entro la fine di aprile. Il nuovo servizio offrirà un rendimento del 6% e includerà anche opzioni legate alle criptovalute. La piattaforma è stata presentata come una novità nel settore finanziario, con l’obiettivo di attirare utenti interessati a investimenti e criptovalute. La data di lancio ufficiale è stata comunicata ufficialmente.

Elon Musk ha fissato i tempi per l’accesso pubblico a X Money, con una previsione di lancio entro la fine di aprile. La piattaforma si trasformerà in un’app tuttofare che integra pagamenti, servizi bancari e criptovalute. I dati di mercato indicano una probabilità del 73% per un debutto prima della scadenza di aprile, mentre il rischio di slittamento oltre quella data è limitato. L’iniziativa promette rendimenti sul contante fino al 6% annuo e rimborsi del 3% sugli acquisti effettuati tramite carta di debito fisica o virtuale. L’integrazione delle criptovalute sembra essere il cuore pulsante di questa evoluzione tecnologica, con un impatto immediato sui mercati digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - X Money: lancio ad aprile, 6% di rendimento e cripto Articoli correlati Artemis II verso la Luna: lancio previsto ad aprileLa NASA ha annunciato che la missione spaziale Artemis II prenderà il via all’inizio di aprile, dopo alcuni rinvii dovuti a problemi tecnici. Artemis II, la NASA punta ad aprile per il lancio della prima missione con equipaggio verso la LunaLa NASA ha annunciato che il lancio della missione Artemis II, la prima con equipaggio a sorvolare la Luna dopo oltre 50 anni, potrebbe avvenire già... DeFi Development Buys $16M SOL at $111, But Stock Value Per Share Una raccolta di contenuti su X Money lancio ad aprile 6 di... Temi più discussi: Elon Musk annuncia la data di lancio di X Money per aprile; Elon Musk annuncia il lancio di X Money in accesso anticipato per il prossimo mese; Elon Musk annuncia la data del lancio di X Money: riflessi su Dogecoin; Musk assume esperti di trading per il progetto X Money. Iniziato il programma beta di X Money di Elon Musk e Dogecoin ne approfitta per rialzare la testaIl nuovo sistema di pagamenti accelera l'adozione della moneta digitale, sfidando il predominio dei circuiti tradizionali. it.benzinga.com Elon Musk lancia la sfida alle banche: avvistata in azione la carta di debito di X MoneyUn video mostra la carta di debito di X Money in funzione. La strategia per trasformare X nella Everything App definitiva. it.benzinga.com L'intervista completa nei commenti. Come sta cambiando il rapporto tra imprese e finanza E in che modo la tecnologia può facilitare l’accesso alla liquidità per le PMI italiane Intervista a #ElenaMauri, CEO di #DeepTier. #MoneyAwards #MoneyAziende # - facebook.com facebook #RassegnaStampa Educazione finanziaria: il @MdR_Torino “Da Regina della casa a Money Queen” tre appuntamenti online per affrontare alcune delle principali sfide economiche che molte donne incontrano nel corso della vita @MdR_Torino finanza.re x.com