WWE | La rivalità tra Liv Morgan e Stephanie Vaquer si fa sempre più personale

La rivalità tra Liv Morgan e Stephanie Vaquer si intensifica mentre si avvicina WrestleMania 42. Le due wrestler si sono scambiate scontri e dichiarazioni in varie occasioni, alimentando la tensione tra loro. Entrambe sono pronte a mettere in gioco la loro posizione sul ring durante l’evento. La loro sfida sta attirando l’attenzione dei fan e dei media specializzati.

La rivalità tra Stephanie Vaquer e Liv Morgan si sta facendo sempre più accesa con l'avvicinarsi di WrestleMania 42. L'attuale campionessa mondiale femminile ha recentemente risposto a Morgan sui social media dopo che la vincitrice del Women's Royal Rumble 2026 aveva pubblicato online un messaggio sarcastico nei suoi confronti. Con il loro incontro per il titolo ormai fissato per il più grande evento dell'anno della WWE, la rivalità tra Vaquer e Morgan si è spostata oltre il ring. Ora è diventata più personale, poiché entrambe le donne mettono in discussione il percorso nel wrestling e la rilevanza l'una dell'altra. Stephanie Vaquer risponde alla frecciatina di Liv Morgan.