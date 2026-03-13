WWE | Frustrazione interna per i continui cambi nel marketing di WrestleMania 42

La WWE sta attraversando un momento difficile nel reparto marketing di WrestleMania 42, con continui cambiamenti nelle strategie promozionali e nelle linee grafiche dell’evento. Questi continui aggiustamenti hanno generato frustrazione tra i membri del team, che si trovano a dover adattare frequentemente le proprie attività. La situazione ha portato a un clima di tensione e incertezza all’interno dell’organizzazione.

La WWE starebbe affrontando un periodo turbolento dietro le quinte per quanto riguarda la promozione di WrestleMania 42, con il dipartimento marketing in evidente difficoltà a causa di ripetuti cambiamenti nelle direttive grafiche e promozionali dell'evento. Direzione grafica cambiata più volte per WrestleMania 42. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio su Fightful Select in data 12 marzo 2026, il team incaricato dell'identità visiva di WrestleMania 42 ha dovuto fare i conti con continue modifiche nelle richieste da parte dei vertici aziendali. Il livello di frustrazione interna al reparto promozionale sarebbe "elevato", dal momento che la direzione creativa dell'evento non sarebbe mai stata definita con chiarezza.