Wolff fermato | il casco salva anche il capo della Mercedes

Durante il Gran Premio della Cina del 13 marzo 2026, nel paddock di Shanghai, Wolff è stato fermato e il suo casco ha protetto anche la testa del capo della Mercedes. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza durante l’evento, dimostrando come l’equipaggiamento di protezione possa fare la differenza anche in situazioni impreviste. L’incidente ha suscitato interesse tra gli appassionati e i presenti in circuito.

Nel cuore del paddock di Shanghai, durante il Gran Premio della Cina del 13 marzo 2026, si è svolto un episodio che ha unito la serietà della Formula 1 a una nota di leggerezza. Toto Wolff, Team Principal della scuderia Mercedes, stava muovendosi sul suo monopattino verso i box quando è stato fermato da un membro dello stesso team. L’interazione ha riguardato l’obbligo di indossare il casco prima di procedere, trasformando un semplice spostamento in un momento di rispetto per le norme di sicurezza. La scena, ripresa e condivisa sui canali ufficiali, mostra come anche i vertici delle scuderie debbano rispettare rigorosamente i protocolli di protezione individuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wolff fermato: il casco salva anche il capo della Mercedes Articoli correlati Leggi anche: Wolff: "Il motore Mercedes è legale, gli altri team cercano alibi e scuse. Si facciano gli affari loro" Scandalo Epstein, Starmer perde anche il capo della comunicazione. Si dimette l’ambasciatrice della Norvegia in GiordaniaRe Carlo III è pronto a “dare sostegno“, se richiesto, alla polizia che indaga sui rapporti tra suo fratello, l’ex principe Andrea, e Jeffrey Epstein. Altri aggiornamenti su Wolff fermato Argomenti discussi: Toto, la sicurezza!: Wolff in monopattino col casco nel paddock del GP Cina. VIDEO. Toto, la sicurezza!: Wolff in monopattino col casco nel paddock del GP Cina. VIDEOToto Wolff protagonista di un siparietto simpatico nel paddock di Shanghai: il Team Principal della Mercedes si dirige al box con il monopattino, ma viene fermato in stile vigile urbano da un membro d ... sport.sky.it Toto, la sicurezza!: Wolff in monopattino... col casco!Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it