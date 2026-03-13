West Ham-Manchester City sabato 14 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Non mancheranno i gol al London Stadium

Sabato 14 marzo 2026 alle 21:00 si sfidano al London Stadium West Ham e Manchester City. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per la partita, che si preannuncia ricca di gol. Il West Ham, dopo aver battuto il Fulham, ha raggiunto il Nottingham Forest a quota 28 punti, con la differenza reti che separa le due squadre in classifica.

La vittoria contro il Fulham ha permesso al West Ham di agganciare il Nottingham Forest a quota 28 punti ed ora tra gli Hammers e la salvezza c’è solo la differenza reti. Qualora o londinesi riuscissero a salvarsi sarebbe una bella rivincita per Nuno Espírito Santo, esonerato dal suo incarico sulla panchina dei Tricky Trees. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - West Ham-Manchester City (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non mancheranno i gol al London Stadium Articoli correlati West Ham-Manchester City (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Non mancheranno i gol al London StadiumLa vittoria contro il Fulham ha permesso al West Ham di agganciare il Nottingham Forest a quota 28 punti ed ora tra gli Hammers e la salvezza c’è... West Ham-Manchester City (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa vittoria contro il Fulham ha permesso al West Ham di agganciare il Nottingham Forest a quota 28 punti ed ora tra gli Hammers e la salvezza c’è... Tutto quello che riguarda West Ham Manchester City sabato 14... Temi più discussi: Pronostico West Ham-Manchester City: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Premier League: preview West Ham-Manchester City; Pronostico West Ham-Manchester City: analisi, quote e consigli. Pronostici West Ham - Manchester City: il City pronto a ripartire con stileIn questo articolo si possono trovare i pronostici West Ham - Manchester City, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Pronostico West Ham-Manchester City: forse rimane solo il campionatoWest Ham-Manchester City è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Risultati ottavi di finale di FA Cup: 1) Wolverhampton-Liverpool 1-3 2) Mansfield Town-Arsenal 1-2 3) Wrexam-Chelsea 2-4 4) Newcastle-Manchester City 1-3 5) Fulham-Southampton 0-1 6) Port Vale-Southampton1-0 7) Leeds-Norwich 3-0 8) West Ham-Brentf - facebook.com facebook Semenyo tiene il Manchester City in scia all'Arsenal, il Liverpool travolge il West Ham #premierleague #manchestercity #liverpool x.com