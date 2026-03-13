Weekend Max Mara ‘Rolf’ | righe flanella e vestibilità

Nel weekend, Max Mara presenta la collezione ‘Rolf’ caratterizzata da capi con righe e tessuti in flanella, pensata per offrire una vestibilità comoda e versatile. La linea include diversi modelli che uniscono stile e praticità, ideali per le giornate più fredde. La collezione è disponibile online e nei negozi del marchio, con dettagli su materiali e taglie.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Flanella di cotone e righe ‘Rolf’: tra comfort e stile. La camicia ‘Rolf’ di Weekend Max Mara si distingue immediatamente per la scelta del tessuto: una flanella di cotone che rappresenta il punto di equilibrio perfetto tra calore invernale e leggerezza primaverile. La flanella, tradizionalmente associata alla stagione fredda grazie alla sua superficie interna spazzolata, offre qui una morbidezza tattile che si adatta perfettamente al concetto di “weekend” del brand, ovvero un abbigliamento pensato per il tempo libero ma con una rifinitura elegante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Weekend Max Mara ‘Rolf’: righe, flanella e vestibilità Articoli correlati Leggi anche: Max Mara Costume Cathy: righe, vestibilità e cura del capo Leggi anche: Max Mara Cesy: Jersey, prezzo e vestibilità Approfondimenti e contenuti su Weekend Max Mara 'Rolf' righe flanella... Weekend Max Mara: Into the Forest con Robert RabensteinerLa palette cromatica si compone di tonalità di verde, blu navy, azzurro polvere e marrone castagna, arricchite da accenti di rosso, viola e giallo curry. Gli accessori, come la Pasticcino Bag, ... it.blastingnews.com Nuova collezione autunno inverno Weekend Max Mara FW 2026-27Nuova collezione autunno inverno Weekend Max Mara FW 2026-27: stile alpino, layering e Pasticcino Bag tra natura e città. fashiontimes.it