Weekend di pioggia a Milano scatta l' allerta gialla | Fare attenzione

A Milano è prevista pioggia durante il fine settimana, con il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che ha emesso un'allerta gialla a partire da sabato 14 marzo alle ore 12. L'allerta riguarda rischi idraulici e idrogeologici e rimarrà in vigore per i prossimi giorni. La presenza di maltempo ha portato alla comunicazione ufficiale di attenzione per i cittadini.

Maltempo a Milano nei prossimi giorni, tanto da far scattare l'allerta. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle ore 12 di domani, sabato 14 marzo. “Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi - spiega il Comune di Milano in una nota -. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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