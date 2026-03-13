Weekend con Verissimo su Canale 5 | gli ospiti del 14 e 15 marzo

Nel fine settimana di marzo, su Canale 5, va in onda “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. La trasmissione sarà trasmessa sabato 14 e domenica 15 marzo, offrendo agli spettatori un appuntamento fisso con il talk show. Gli episodi prevedono la partecipazione di vari ospiti, che saranno intervistati durante le due serate. La programmazione si inserisce nel palinsesto di Mediaset per quei giorni.

In onda su Mediaset. Sabato 14 e domenica 15 marzo torna su Canale 5 l’appuntamento del fine settimana con Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Due puntate ricche di interviste e storie personali, tra musica, spettacolo e attualità. Sabato alle 16.30. Tra gli ospiti della puntata ci sarà l’ex tennista Camila Giorgi, che racconterà la nuova fase della sua vita: nelle scorse settimane ha annunciato sui social prima la gravidanza e poi il matrimonio. In studio con lei anche il marito Andreas Pasutti. Spazio poi alla musica con Alexia, pronta a tornare sul palco con un concerto-evento a Milano. Ospiti anche l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio e la modella Helena Prestes, che racconterà il momento difficile che sta vivendo dopo la perdita del padre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

