Un uomo di 50 anni è stato chiamato in tribunale per essere giudicato dopo aver aggredito la compagna, minacciato e chiesto denaro ripetutamente per comprare droga. Le accuse riguardano episodi di violenza e pressioni economiche, che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario, senza che siano state rese note ulteriori informazioni.

Violenze, minacce e continue richieste di denaro per acquistare stupefacenti. È la storia che arriva dal tribunale di Ferrara e vede coinvolto un’intera famiglia: lui, 50 anni, tossicodipendente, la compagna 36enne (difesa dall’avvocato Saverio Stano) e i due figli, uno di 7 anni e l’altro di appena un anno. Le violenze al centro del processo sono iniziate nel novembre 2021 e si sono concluse nell’aprile 2023. L’uomo chiedeva soldi alla compagna almeno due o tre volte alla settimana per acquistare la cocaina. E quando lei si rifiutava iniziavano le violenze con mani al collo e spinte. In un’occasione l’uomo ha fatto cadere la donna sul figlio piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuole soldi per la droga. Picchia la compagna. A processo un 50enne

Articoli correlati

Leggi anche: Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga: arrestato 48enne

Malam sebelum pernikahan, aku memergoki tunanganku berselingkuh saat mengenakan gaun pengantinnya

Altri aggiornamenti su Vuole soldi

Temi più discussi: Vuole soldi per la droga. Picchia la compagna. A processo un 50enne; Basta ancora la paghetta per insegnare ai bambini il valore dei soldi?; Vuole i soldi per la droga, minaccia la mamma e la nipote: a processo un 50enne; Scoperto il finto trader che truffa gli amici (Vi faccio girare i soldi): persi 7.300 euro, adesso vuole risarcire le vittime.

Vuole i soldi per la droga e aggredisce il padre. ArrestatoHa aggredito e picchiato il padre dopo aver preteso i soldi per la droga. Nella tarda serata di lunedì, a Taranto, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del posto, accusato di ... quotidianodipuglia.it

Vuole soldi per comprare la droga. La mamma: «Devi farla finita con quella robaccia». Lui la picchia e la accoltella, paura vicino RomaSi rifiuta di dargli 20 euro per comprare la droga, ma viene accoltellata, strattonata e picchiata dal figlio, arrestato dai carabinieri. Succede a Pomezia - a sud di Roma - in un appartamento di via ... ilmessaggero.it

L'uomo però assicura: "Continuerò a denunciare. Chi vuole estorcere soldi da me troverà sempre la porta chiusa" https://qds.it/sassaiola-contro-autocarri-nuova-intimidazione-imprenditore-misilmeri-mimmo-giordanio - facebook.com facebook

Palagiano, chiede soldi ai genitori e li aggredisce: 27enne arrestato per maltrattamenti in famiglia x.com