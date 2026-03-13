Vuole soldi per la droga Picchia la compagna A processo un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato chiamato in tribunale per essere giudicato dopo aver aggredito la compagna, minacciato e chiesto denaro ripetutamente per comprare droga. Le accuse riguardano episodi di violenza e pressioni economiche, che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario, senza che siano state rese note ulteriori informazioni.

Violenze, minacce e continue richieste di denaro per acquistare stupefacenti. È la storia che arriva dal tribunale di Ferrara e vede coinvolto un’intera famiglia: lui, 50 anni, tossicodipendente, la compagna 36enne (difesa dall’avvocato Saverio Stano) e i due figli, uno di 7 anni e l’altro di appena un anno. Le violenze al centro del processo sono iniziate nel novembre 2021 e si sono concluse nell’aprile 2023. L’uomo chiedeva soldi alla compagna almeno due o tre volte alla settimana per acquistare la cocaina. E quando lei si rifiutava iniziavano le violenze con mani al collo e spinte. In un’occasione l’uomo ha fatto cadere la donna sul figlio piccolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

