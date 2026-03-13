Voucher elettrodomestici | il Fisco controlla i dati per

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato al Fisco le informazioni sui voucher per gli elettrodomestici. Questi dati saranno disponibili nella dichiarazione precompilata del 2026. Nessun altro dettaglio o interpretazione viene fornito in questa comunicazione ufficiale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette al Fisco i dati relativi ai voucher per gli elettrodomestici, rendendoli visibili nella dichiarazione precompilata 2026. Questa mossa strategica permette all'Agenzia delle Entrate di verificare la corretta fruizione dei contributi e di evitare l'uso cumulabile con altri incentivi come il Bonus Mobili. L'operazione si concretizza entro il 16 marzo 2026, data limite fissata per l'invio dei flussi informativi necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti che hanno utilizzato il bonus nel 2025 troveranno le informazioni già precaricate senza dover inserire nulla a mano.