Un cittadino annuncia che voterà No al referendum sulla giustizia, sostenendo che la divisione dei poteri sia più importante della separazione delle carriere. In una dichiarazione, spiega di voler esprimere il proprio pensiero in modo pacato e razionale, invitando gli italiani a riflettere sulla questione prima di recarsi alle urne. La sua posizione si basa su considerazioni relative alle differenze tra i due aspetti.

Desidero provare a chiarire pacatamente e in maniera razionale perché ritengo sia giusto votare No al referendum sulla giustizia intorno al quale presto gli italiani saranno chiamati a esprimersi. Dico pacatamente, poiché desidero chiamarmi fuori dal clima livoroso di insulti e di frasi fatte che finora mi sembra abbia quintessenzialmente contrassegnato il dibattito pubblico su questo tema da ambo le parti. Per usare una nota formula di Spinoza, è d’uopo non ridere, piangere e detestare, ma capire. Sulla separazione delle carriere, l’argomento principe con cui i fautori del sì provano a giustificare la loro posizione, potremmo anche idealmente essere d’accordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Voterò No al referendum sulla giustizia: la divisione dei poteri vale più della separazione delle carriere

