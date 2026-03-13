Volontari a 4 euro | Mauro chiede ai giudici di fermare

Gaetano Mauro ha presentato una richiesta ufficiale ai giudici, chiedendo di intervenire subito sulla questione dei volontari impiegati dal Comune di Ragusa e pagati quattro euro all’ora. La sua domanda riguarda direttamente questa situazione, senza aggiungere commenti o analisi. La richiesta è stata inoltrata attraverso un atto formale alle autorità giudiziarie competenti.

Una richiesta formale è stata lanciata da Gaetano Mauro, che chiede un intervento immediato della Magistratura riguardo alla questione dei volontari pagati quattro euro al Comune di Ragusa. La notizia emerge in un contesto di controllo sulla gestione delle risorse umane locali e sul rispetto delle normative vigenti. Il termine volontari assume qui una connotazione particolare, legata a un compenso simbolico che solleva interrogativi sulla natura del rapporto di lavoro. La domanda centrale riguarda la legittimità di tale pratica amministrativa all’interno dell’ente locale ragusano. L’interrogativo giuridico sul compenso simbolico. Gaetano Mauro ha posto l’accento su una specifica dinamica economica: il pagamento di quattro euro ai collaboratori definiti come volontari presso l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volontari a 4 euro: Mauro chiede ai giudici di fermare Articoli correlati Perché i giudici continuano a fermare il Cpr di Gjader in Albania«Questa Corte d’appello dubita della legittimità della disciplina del protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica». “Subito in carcere i minori con i coltelli”: ora il governo chiede ai giudici processi lampo (usando una norma antimafia)Processare per direttissima e mandare subito in carcere i ragazzini trovati con un coltello addosso. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volontari a 4 euro Mauro chiede ai... Temi più discussi: Volontari pagati 4 euro, l’assessore di Ragusa Digrandi: Se ho sbagliato mi dimetto; Inps, cresce importo minimo contributi volontari, nel 2026 a 4.200 euro; Ragusa, Buscemi (ControCorrente): Volontari pagati 4 euro l'ora, ma la Giunta si era raddoppiata lo stipendio; Cento milioni di volontari per la pace. La potenza che l’Europa deve mettere in campo. Inps, cresce importo minimo contributi volontari, nel 2026 a 4.200 euro(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sale l'importo minimo dei contributi per i lavoratori dipendenti non agricoli impegnati nella prosecuzione volontaria dei versamenti: nel 2026 sale a 4.199,73 euro a fronte di ... msn.com Pagare i contributi volontari per la pensione costa di più, nel 2026 servono (almeno) 4.200 euroNuovo aumento per chi decide di versare di tasca propria i contributi previdenziali per non interrompere la propria carriera assicurativa. Nel 2026 ... msn.com CORTINA D’AMPEZZO #MILANOCORTINA2026 #PARALIMPIADI Al panel "Olimpiadi e Paralimpiadi, Istituzioni e innovazioni, i Volontari per la Difesa dell'evento "CONVERSAZIONE #SISTEMAITALIA PER UNA SOCIETA’ PIU’ INCLUSIVA” I Giochi Inver x.com Buongiorno, è stato pubblicato il nuovo bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale. Abbiamo n. 4 posti disponibili per le nostre sedi di AIN KARIM. Il termine per la presentazione delle domande è l'08/04/2026 alle ore 14:00. Se conoscet - facebook.com facebook