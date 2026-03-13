Volo vuoto biglietto a 12 mila euro | il paradosso di Dubai

Un cittadino di Rende ha acquistato un biglietto aereo da Dubai all’Italia pagando 12 mila euro, anche se il volo risultava quasi vuoto. La scelta di questa tratta ha attirato l’attenzione per il prezzo elevato rispetto alla scarsità di passeggeri a bordo. La vicenda riguarda esclusivamente l’acquisto del biglietto e le condizioni del volo, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

Un cittadino di Rende, Mario Ionà, ha dovuto pagare 12 mila euro per un biglietto aereo da Dubai all’Italia nonostante il volo fosse pressoché vuoto. La situazione si è aggravata dopo lo stop dei voli causato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente tra Iran, Israele e Stati Uniti. Mentre molti viaggiatori restano bloccati senza assistenza, Ionà ha documentato come i posti della prima classe del nuovo volo fossero vuoti mentre lui e la sua fidanzata pagavano cifre esorbitanti per tornare a casa. L’assurdità del costo e la realtà dei sedili vuoti. La cifra di 12 mila euro per due persone rappresenta un caso estremo che mette in luce le contraddizioni del mercato aereo durante le crisi internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Una raccolta di contenuti su Volo vuoto

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