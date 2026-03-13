Vlahovic-Juventus | da 12 a 7 milioni accordo in vista

Le trattative tra Dusan Vlahovic e la Juventus per il rinnovo del contratto sono in fase avanzata. L’attaccante si avvicina a un accordo che prevede un aumento dell’ingaggio da 12 a 7 milioni di euro annui. Le parti stanno definendo i dettagli dell’intesa, e un’intesa potrebbe essere raggiunta a breve. La discussione si concentra sui termini economici dell’accordo.

Le trattative per il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus stanno vivendo una fase decisiva e ottimistica, segnata da un cambiamento sostanziale nell'approccio delle parti coinvolte. Mentre l'accordo attuale scade nel giugno prossimo, i negoziati si sono riattivati nelle ultime settimane in un clima nettamente migliore rispetto all'estate precedente. Il calciatore serbo ha guadagnato dodici milioni di euro, inclusi gli obiettivi aggiuntivi, nell'anno finale del suo contratto, ma la società bianconera deve ridurre il monte stipendi, proponendo quindi un'offerta massima di sette milioni di euro per un nuovo accordo breve fino al giugno 2027 o 2028.