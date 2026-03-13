La Juventus ha annunciato che Dusan Vlahovic non prenderà parte alla partita contro l’Udinese, prevista per sabato sera alle 19:45. La scelta di non convocarlo riguarda motivi di prudenza, secondo quanto comunicato dalla società. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima dell’incontro di campionato. Vlahovic resta quindi fuori dalla lista dei giocatori disponibili per la sfida di questo fine settimana.

La Juventus ha deciso di non inserire Dusan Vlahovic nella lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese, prevista per sabato sera alle 19:45. Nonostante il giocatore abbia completato una sessione di allenamento completo mercoledì, lo stato fisico non è ancora al 100% e il ritorno in campo viene posticipato per evitare rischi. Il centravanti serbo era assente dalle competizioni sin dalla fine di novembre a causa di un infortunio all’adduttore subito durante la vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Dopo un intervento chirurgico e tre mesi di riabilitazione, il giocatore ha perso le ultime quindici gare di Serie A, due incontri di Coppa Italia e cinque partite di Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vlahovic fuori: la Juve sceglie la prudenza contro l’Udinese

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