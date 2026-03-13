Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi alla sfilata di Valentino | unite dalla passione per la moda

Vittoria Puccini e sua figlia Elena Preziosi hanno partecipato alla sfilata di Valentino, che si è svolta recentemente. L’evento è stato organizzato dal direttore creativo Alessandro Michele, che ha presentato la nuova collezione. Le due sono state fotografate mentre assistevano alla passerella, condividendo un momento insieme nel pubblico. La presenza di madre e figlia ha attirato l’attenzione tra gli ospiti della giornata.

Vittoria Puccini e Elena Preziosi erano tra gli ospiti della sfilata di Valentino. Il Direttore creativo Alessandro Michele ha presentato la nuova collezione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Darkover nel segno del rock. Le cinque ragazze unite dalla passione per la musica Pontremoli, oggi la sfilata di moda alla Boutique StranoGrande attesa a Pontremoli per la sfilata della Boutique Strano a Palazzo Dosi Magnavacca Pontremoli si prepara a uno degli appuntamenti moda più... Contenuti utili per approfondire Vittoria Puccini Temi più discussi: Vittoria Puccini con la figlia Elena Preziosi alla sfilata di Valentino sono il giorno e la notte: i look agli antipodi dall'eleganza romana; Film comedy Scuola di seduzione, love coach con Carlo Verdone e Vittoria Puccini; Tutto quello che sappiamo su Vittoria Puccini Lino Guanciale film; Torna Carlo Verdone con Scuola di Seduzione, il trailer del film. Vittoria Puccini con la figlia Elena Preziosi alla sfilata di Valentino sono il giorno e la notte: i look agli antipodi dall'eleganza romanaMamma e figlia sono arrivate per la sfilata di Valentino autunno inverno 2026 2027 a Roma: tutti i dettagli dei look di Vittoria Puccini ed Elena Preziosi ... vogue.it Valentino, i look della sfilata: Gwyneth Paltrow sirena, Ferragni femme fatale, Vittoria Puccini e la figlia a contrastoDa Gwyneth Paltrow a Bianca Balti, da Vittoria Puccini ad Alessandra Mastronardi fino ad Alessandro Borghi e Georgina Rodriguez: parata di star a Roma per il defilé ... ilmessaggero.it Mentre ero via - Rai 1 (2019) Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno - facebook.com facebook