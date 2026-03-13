Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi sono state viste insieme a una sfilata Valentino a Palazzo Barberini a Roma. L’evento ha presentato la collezione AutunnoInverno 2026-27, creata dalla direzione creativa di Alessandro Michele. La scena si è svolta tra luci soffuse e numerosi ospiti internazionali, con protagonisti tessuti come pizzo e velluto, e un’atmosfera di grande intimità tra madre e figlia.

Roma palcoscenico glamour. A Palazzo Barberini, tra luci soffuse e ospiti internazionali, è andata in scena la sfilata Valentino AutunnoInverno 2026-27, firmata dalla visione creativa di Alessandro Michele. Un evento carico di significato, arrivato a meno di due mesi dalla scomparsa del grande stilista italiano, che ha riunito alcune delle personalità più note dello spettacolo e della moda. Tra gli invitati, a catturare l’attenzione dei fotografi sono state Vittoria Puccini e la figlia Elena Preziosi, apparse insieme in uno dei loro rari momenti pubblici. L’attrice, 46 anni, e la figlia diciannovenne – nata dalla relazione con Alessandro Preziosi – hanno attraversato l’ingresso dello storico palazzo romano mano nella mano, incarnando due generazioni di stile che dialogano tra eleganza classica e sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria Puccini con la figlia Elena Preziosi da Valentino. Pizzo, velluto e tanta complicità

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