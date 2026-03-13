Viterbo | pulizia volontaria scatenata da diffida e scontro

A Viterbo, un'azione di pulizia volontaria è finita in un confronto tra la sindaca Chiara Frontini e il dirigente Simone Moncelsi. L'intervento è stato avviato senza l'approvazione ufficiale, portando a uno scontro tra le parti all’interno dell’amministrazione comunale. La questione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle iniziative di pulizia in città.

Un intervento di pulizia volontaria a Viterbo ha generato un conflitto interno all'amministrazione comunale tra la sindaca Chiara Frontini e il dirigente Simone Moncelsi. La tensione nasce da una diffida inviata dall'ufficio ambiente all'associazione Viterbo Clean Up dopo un'operazione di riqualificazione del colle del Duomo. L'episodio, avvenuto lo scorso sabato in zona Palazzo di Vico, evidenzia le complessità della gestione del territorio e l'attrito tra attivismo civico e procedure burocratiche. Mentre i volontari rimuovono erbe infestanti, la macchina amministrativa risponde con atti formali che mettono in discussione le modalità operative.