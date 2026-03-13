Virginia Raffaele, attrice e comica, ha dichiarato di non aver mai avuto l’esperienza di diventare madre, sottolineando che nella vita non si può programmare tutto. Ha anche parlato di Victoria Cabello, definendola molto brava, ma ha precisato che ciascuno costruisce il proprio percorso personale. Attualmente è al cinema con Fabio De Luigi nel film Un bel giorno, dove riflette su temi legati all’amore.

Virginia Raffaele è così come appare al cinema e in televisione: lucida, sagace, capace di prendersi il tempo giusto per rispondere alle domande con precisione quasi chirurgica. Nel momento in cui ci sentiamo è in sala con Un bel giorno, il nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi che Virginia definisce come un amico fraterno, dopo aver lavorato insieme al film del 2023 Tre di troppo. Per il resto Raffaele, 45 anni compiuti quasi per scherzo, si gode il successo legato non solo ai tanti personaggi che ha imitato durante la sua carriera ma anche all'exploit de La vita va così, il film di Riccardo Milani che, dopo aver incassato più di 7 milioni di euro nel 2025, è arrivato su Netflix schizzando subito in cima alla lista dei titoli più visti della piattaforma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Virginia Raffaele: «Non mi è capitato diventare madre: non si può programmare tutto nella vita. Victoria Cabello? È bravissima, ma ognuno si costruisce il proprio percorso»

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Virginia Raffaele e Fabio De Luigi sono stati ospiti di Due come noi per parlare del loro nuovo film “Un bel giorno” #virginiaraffaele #fabiodeluigi #unbelgiorno x.com