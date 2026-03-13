Violenza tra la stazione e il centro Pestaggi e molestie sessuali Due ventenni finiscono in manette

Nella zona tra la stazione e il centro di Gallarate, due giovani di vent'anni sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di aver commesso rapina aggravata, lesioni personali in concorso e molestie sessuali. Gli episodi di violenza e molestie sono stati segnalati nelle ultime ore, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Due episodi di violenza che hanno scosso Gallarate trovano i responsabili. Due giovani sono stati arrestati dalla polizia di Stato con accuse pesantissime: rapina aggravata, lesioni personali in concorso e violenza sessuale. Le aggressioni, secondo le indagini, sarebbero avvenute tra la stazione ferroviaria e il centro della città tra la fine del 2025 e gennaio 2026. Il primo episodio risale al 7 dicembre: un ragazzo, sorpreso nel sottopassaggio da un gruppo intenzionato a rubargli la bicicletta, è stato brutalmente picchiato. Calci e pugni l’hanno travolto fino all’esterno della stazione, lasciandolo con un trauma cranico e il volto sanguinante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

