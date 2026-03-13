Nella zona tra la stazione e il centro di Gallarate, due giovani di vent'anni sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di aver commesso rapina aggravata, lesioni personali in concorso e molestie sessuali. Gli episodi di violenza e molestie sono stati segnalati nelle ultime ore, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Due episodi di violenza che hanno scosso Gallarate trovano i responsabili. Due giovani sono stati arrestati dalla polizia di Stato con accuse pesantissime: rapina aggravata, lesioni personali in concorso e violenza sessuale. Le aggressioni, secondo le indagini, sarebbero avvenute tra la stazione ferroviaria e il centro della città tra la fine del 2025 e gennaio 2026. Il primo episodio risale al 7 dicembre: un ragazzo, sorpreso nel sottopassaggio da un gruppo intenzionato a rubargli la bicicletta, è stato brutalmente picchiato. Calci e pugni l’hanno travolto fino all’esterno della stazione, lasciandolo con un trauma cranico e il volto sanguinante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza tra la stazione e il centro . Pestaggi e molestie sessuali. Due ventenni finiscono in manette

Articoli correlati

Pestaggi, molestie e rapine tra il centro e la stazione: arrestatati due giovani a GallarateGallarate (Varese), 12 marzo 2026 – Calci e pugni a un ragazzo, fino a provocargli un trauma cranico, per rubagli la bicicletta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Violenza tra la stazione e il centro...

Temi più discussi: Violenza tra la stazione e il centro . Pestaggi e molestie sessuali. Due ventenni finiscono in manette; Rapina, aggressioni e violenza sessuale tra la stazione e il centro: arrestati due giovani a Gallarate; Stupro di gruppo in stazione a Rovigo, morta la donna vittima della violenza; Violenza in stazione, lite a colpi di martello: uomo gravemente ferito.

Rapina, aggressioni e violenza sessuale tra la stazione e il centro: arrestati due giovani a GallaratePrima le botte per rubare una bici, poi le molestie a una donna e infine l'aggressione a un uomo intervenuto in difesa della ragazza. Due ragazzi in manette con l'accusa di gravi episodi avvenuti tra ... varesenews.it

Pestaggi, molestie e rapine tra il centro e la stazione: arrestatati due giovani a GallarateIndagine della Polizia di Stato: ai domiciliari con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali in concorso e violenza sessuale Indagine della Polizia di Stato: ai domiciliari con le accuse di ... ilgiorno.it

L'Fbi sta indagando la sparatoria in una sinagoga in Michigan come un "atto di violenza contro la comunità ebraica". La famiglia dell'assalitore sarebbe stata uccisa da un raid israeliano in Libano. Netanyahu: "L'antisemitismo non conosce confini" #ANSA http - facebook.com facebook

Unimarconi e Fond. DoppiaDifesa presentano protocollo contro violenza di genere. x.com