Violenza sulle donne | più di 200 richieste di aiuto in provincia di Sondrio

Nel 2025, in provincia di Sondrio e in Valcamonica, sono state registrate rispettivamente oltre 200 e più di 100 richieste di aiuto da parte di donne che hanno contattato i centri antiviolenza dell’Ats della Montagna. I numeri evidenziano un fenomeno che continua a richiedere interventi e presidi istituzionali per affrontarlo.

Oltre 200 contatti in provincia di Sondrio, più di un centinaio in Valcamonica: sono significativi i numeri delle donne che nel 2025 si sono rivolte ai centri antiviolenza sul territorio dell’Ats della Montagna, segno che il fenomeno richiede attenzione e presidio istituzionale costante. I dati riguardano tutti gli accessi ai servizi dedicati nel corso degli ultimi 12 mesi, contatti ai quali i centri hanno fornito risposte e interventi differenziati a seconda delle singole situazioni. Per quanto riguarda la provincia di Sondrio, il centro antiviolenza "Il Coraggio di Frida" ha registrato 212 accessi in totale e 132 prese in carico, 91 nuove e 31 dal 2024. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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