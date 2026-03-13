Nel 2025, i casi di violenza contro il personale sanitario in Italia hanno superato le 130 mila, segnando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. I dati ufficiali evidenziano una crescita costante di questi episodi, che coinvolgono medici, infermieri e altri operatori del settore. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità sanitarie.

La violenza contro il personale sanitario ha raggiunto nel 2025 una soglia critica, superando le 130.000 denunce e casi sommersi, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Gli infermieri rappresentano la categoria più colpita da questi episodi aggressivi, che si concentrano prevalentemente nei reparti di psichiatria, nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza territoriale come il 118. L’analisi incrociata dei dati evidenzia come l’Italia registri un tasso di aggressioni del 27%, valore nettamente superiore alla media europea, dove paesi come Francia o Germania si attestano su percentuali molto più contenute. Il fenomeno non è episodico ma strutturale, richiedendo interventi che vadano oltre la semplice repressione penale per affrontare le cause profonde della violenza occupazionale nel settore sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza sanitaria: +4% nel 2025, 130mila casi e l’Italia

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