Violenta la moglie e la sequestra in casa con la figlia al freddo | Ti faccio vivere come un cane

Un uomo di 39 anni, originario del Marocco, è sotto processo con l’accusa di aver maltrattato e violento sessualmente la moglie e la figlia, che sono state tenute prigioniere in casa per tre anni. La donna e la bambina sono state costrette a vivere al freddo, mentre l’uomo avrebbe proferito minacce e comportamenti violenti nei loro confronti.

Violenta e minaccia la moglie: «Ti faccio vivere come un cane». Poi la costringe insieme alla figlia a vivere al freddo: 39enne a processoBELLUNO - Abitavano in una frazione vicina al centro di Belluno in quella che il pubblico ministero ha definito «fatiscente abitazione coniugale».

