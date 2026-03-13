Violenta aggressione durante un controllo | due carabinieri finiscono in ospedale

Durante un controllo ad Arzano, due carabinieri sono stati aggrediti e trasportati in ospedale. I militari, che stavano fermando un'auto con a bordo un uomo di 23 anni e uno di 28, sono stati colpiti durante l'intervento in via Napoli alle 20 di ieri sera. La situazione si è subito fatta violenta, e i due agenti hanno riportato ferite che hanno richiesto cure mediche.

Alcuni carabinieri sono stati aggrediti ieri sera ad Arzano. I militari stavano effettuando alcuni controlli in via Napoli, verso le ore 20, quando hanno fermato un'utilitaria con a bordo un 23enne e un 28enne. Durante gli accertamenti, il 28enne ha gettato un "ovetto kinder" con all'interno un po' di hashish. Uno dei militari ha raccolto l'involucro e proprio in quel momento il giovane colpisce il militare con una serie di pugni. All'intervento dell'altro carabiniere la ragazza gli ha messo un dito nell'occhio. Poi, i due sono risaliti in auto e sono fuggiti. I militari si sono messi sulle loro tracce ed hanno raggiunto la casa della 23enne dove hanno trovato 72 grammi di hashish, 320 euro e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.