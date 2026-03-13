Vintage e second hand | le 10 +1 regole dell’esperta per evitare le truffe e riconoscere i capi autentici

Da ilfattoquotidiano.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del vintage e dell’usato continua a crescere, con sempre più negozi e piattaforme online che offrono capi e accessori di seconda mano. Un’esperta ha stilato dieci regole, più una, per aiutare a riconoscere i capi autentici e evitare truffe. Le nuove aperture di negozi temporanei e l’aumento di vendite online testimoniano questa tendenza in espansione.

Il mercato del pre-loved è in piena espansione. Nelle città, così come online, si moltiplicano boutique, piattaforme e temporary store dove acquistare capi e accessori vintage e second hand. Se fino a pochi anni fa la ricerca di questo tipo di abbigliamento era appannaggio di appassionati e consumatori particolarmente attenti alla sostenibilità, oggi è diventata un fenomeno mainstream che attraversa tutte le fasce di pubblico. La corsa è doppia: da un lato la ricerca dell’affare, dall’altro quella dell’unicità. Ma se il resale è ormai un trend consolidato, non è privo di criticità. Comprare vintage non significa automaticamente fare una scelta sostenibile e il rischio di imbattersi in falsi o pratiche di greenwashing è più diffuso di quanto si pensi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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