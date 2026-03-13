Il 13 marzo 2026 sarà aperto il bando Ocm vino Investimenti 20262027, un fondo da 15 milioni di euro destinato a sostenere lo sviluppo del settore vitivinicolo in Sicilia. Questa iniziativa mira a fornire risorse finanziarie alle aziende del territorio, con l’obiettivo di favorire investimenti e innovazioni nel comparto. L’apertura ufficiale del bando segna un passo importante per il settore.

Il 13 marzo 2026 segna l’apertura ufficiale del bando Ocm vino Investimenti 20262027, uno strumento finanziario da 15 milioni di euro destinato a rafforzare il settore vitivinicolo siciliano. L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha reso operativo questo piano per sostenere la sostenibilità economica e la competitività delle imprese locali, con una scadenza per le domande fissata al 14 maggio 2026. L’iniziativa mira a trasformare le sfide globali in opportunità concrete, offrendo ai produttori strumenti per migliorare l’efficienza energetica e l’impatto ambientale. Il supporto copre investimenti materiali e immateriali, spaziando dalla modernizzazione degli impianti di trattamento alla creazione di nuove strutture commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino siciliano: 15 milioni per investire nel futuro

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