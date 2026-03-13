Vinnie Pasquantino, capitano della squadra italiana di baseball, ha segnato tre fuoricampo contro il Messico, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. La nazionale italiana si prepara ora a sfidare la prossima avversaria, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali del torneo. La partita contro il Messico ha visto una performance offensiva notevole, che ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati.

Chissà come ha dormito, l’altro ieri notte, Vinnie Pasquantino. Veniva da chiederselo, perché dev’esser stata una delle notti più belle della sua vita, e soprattutto perché l’ha passata a trangugiare espressi. Se lo fai, però, se glielo chiedi, ne ricavi una risata. “Ho dormito bene, sono un bevitore di caffè”. Non lo rendono nervoso, anzi. Si direbbe gli diano forza. Vinnie Pasquantino, detto Pasquatch, 1.91 per 108 chili, sulla maglia azzurra ha la C. Dell’Italia è il capitano e il volto, leader più caciarone che silenzioso. Viene da Richmond, Virginia, gioca a Kansas City, dove per fare il prima base e il battitore di potenza gli danno 11 milioni di dollari l’anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vinnie Pasquantino, capitano di un'Italia che è già nella storia del baseball azzurro

Vinnie Pasquantino, chi è il capitano della nazionale di baseball che sta facendo sognare l'ItaliaVincent Joseph, detto Vinnie, Pasquantino è uno dei grandi protagonisti della World Classic Baseball, in programma dal 5 al 17 marzo 2026.

LIVE Italia-Messico 1-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: homerun di Vinnie PasquantinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE… TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO L’Italia torna in difesa.

