Vingegaard | 2’02 di distacco e vittoria in solitaria sulla

Nella quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria in solitaria, arrivando al traguardo di Colombier-le-Vieux con un distacco di 2 minuti e 2 secondi rispetto ai suoi inseguitori. La corsa si è svolta senza ulteriori incidenti o sorprese significative, con il ciclista danese che ha mantenuto un vantaggio netto e stabile lungo tutta la fase finale.

La quinta tappa della Parigi-Nizza 2026 si è conclusa con un dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che ha tagliato il traguardo a Colombier-le-Vieux in totale solitudine. Il corridore del Team Visma Lease a Bike ha attaccato a venti chilometri dalla fine, lasciando indietro tutti gli avversari e consolidando la sua posizione in classifica generale. In questa giornata, caratterizzata da una fuga iniziale di otto corridori tra cui Aleksandr Vlasov e Jefferson Cepeda, la corsa si è decisa sulle salite finali dove il danese ha mostrato una forza schiacciante. Con un vantaggio finale di oltre due minuti sul gruppo d’inseguimento, Vingegaard non solo ha vinto la tappa, ma ha allargato ulteriormente il distacco sulla vetta della classifica generale, portandosi a tre minuti e ventidue secondi davanti al secondo classificato, Daniel Martinez. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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