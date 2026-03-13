Villar Dora | auto contro spazzaneve morto il conducente

Questa mattina a Villar Dora un’auto si è scontrata con uno spazzaneve, causando la morte del conducente. L’incidente si è verificato all’alba e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a salvare il conducente dell’auto. La strada è stata chiusa per i rilievi di rito.

La mattina di questo venerdì 13 marzo 2026, la luce dell'alba ha illuminato una scena tragica a Villar Dora. Un veicolo privato ha tamponato un mezzo dedicato alla pulizia stradale lungo l'ex statale 24, nota come via Cuminie. L'impatto si è verificato nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale di Avigliana Ovest, con esiti fatali immediati. L'uomo al volante della vettura privata, quarantacinquenne, non ha resistito alle ferite riportate nello scontro. Un secondo occupante è rimasto coinvolto e ha subito lesioni che richiedono assistenza medica urgente. La dinamica precisa dell'urto resta ancora da chiarire dalle autorità competenti.