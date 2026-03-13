Villa Mussolini chiuse le ‘consultazioni’

Dopo aver concluso le consultazioni, la Fondazione Carim si prende ora qualche giorno per decidere sul futuro di Villa Mussolini. La decisione sulla vendita dell’immobile, infatti, arriverà a breve, ma ancora non si conoscono i tempi precisi. La fase di confronto si è appena chiusa e si attende l’esito di questa fase.

Terminato il giro delle consultazioni, ora Fondazione Carim si prenderà del tempo prima di emettere il verdetto sulla vendita di Villa Mussolini. Dopo avere incontrato i referenti dell’offerta di acquisto capeggiata dalla società David2 srl di Torino, il consiglio di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, composto dall’avvocato Paolo Pasini e dai consiglieri Carlo Carli e Giuseppe Pecci, ha avuto un incontro con i referenti dell’amministrazione comunale. Da via Vittorio Emanuele II non esce una parola sull’esito del confronto. A quanto trapela, le richieste fatte dal consiglio della Fondazione a entrambi i soggetti rimasti in gara, ovvero chiarimenti sull’offerta economica e sul progetto culturale da mettere in campo per animare villa Mussolini in futuro, avrebbero trovato puntuale conferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

