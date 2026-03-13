Villa Mussolini chiuse le ‘consultazioni’
Dopo aver concluso le consultazioni, la Fondazione Carim si prende ora qualche giorno per decidere sul futuro di Villa Mussolini. La decisione sulla vendita dell’immobile, infatti, arriverà a breve, ma ancora non si conoscono i tempi precisi. La fase di confronto si è appena chiusa e si attende l’esito di questa fase.
Terminato il giro delle consultazioni, ora Fondazione Carim si prenderà del tempo prima di emettere il verdetto sulla vendita di Villa Mussolini. Dopo avere incontrato i referenti dell’offerta di acquisto capeggiata dalla società David2 srl di Torino, il consiglio di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, composto dall’avvocato Paolo Pasini e dai consiglieri Carlo Carli e Giuseppe Pecci, ha avuto un incontro con i referenti dell’amministrazione comunale. Da via Vittorio Emanuele II non esce una parola sull’esito del confronto. A quanto trapela, le richieste fatte dal consiglio della Fondazione a entrambi i soggetti rimasti in gara, ovvero chiarimenti sull’offerta economica e sul progetto culturale da mettere in campo per animare villa Mussolini in futuro, avrebbero trovato puntuale conferma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Villa Mussolini di Riccione, aperte le buste dell’asta: società privata offre il doppio del ComuneRiccione, 29 gennaio 2026 – È la società torinese David2 Srl ad aver presentato l’offerta economicamente più alta per l’acquisto di Villa Mussolini a...
Leggi anche: Villa Mussolini, il giallo continua: tre le offerte di acquisto. In campo un privato vicino a un ex parlamentare del Msi
Villa Mussolini in vendita: il comune di Riccione ci pensa, Fd'I attacca
Una selezione di notizie su Villa Mussolini
Argomenti discussi: Villa Mussolini, chiuse le ‘consultazioni’.
Villa Mussolini: Ora il Comune presenti i contiParte il conto alla rovescia per conoscere il futuro proprietario di Villa Mussolini. Mentre in Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ci si prepara a valutare le offerte aprendo le buste, operazione ... ilrestodelcarlino.it
La storia di Villa Mussolini a due passi dalla spiaggia di Riccione: donna Rachele, le vacanze, i figli Bruno e VittorioSu Villa Mussolini, a Riccione, c’è ancora chi da sinistra vorrebbe cancellarne il nome per farlo tornare a Villa Margherita. E’ il nome che l’immobile aveva prima che la famiglia Mussolini arrivasse ... ilrestodelcarlino.it