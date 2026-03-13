Vigilantes salva notte ad Atripalda | scongiurato maxi-rogo d’auto

Nelle prime ore della notte ad Atripalda, un incendio ha interessato una Nissan Juke parcheggiata lungo via Appia. Un vigilantes di notte, intervenendo prontamente, ha evitato che l’incendio si estendesse ad altri veicoli o all’edificio vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Atripalda, 13 marzo 2026 – Nelle prime ore della notte, un incendio ha distrutto una Nissan Juke parcheggiata lungo via Appia, ad Atripalda. Il rogo è stato circoscritto e non ha coinvolto persone né altri veicoli, grazie al tempestivo intervento di una guardia giurata della Cosmopol che ha dato l'allarme, consentendo ai vigili del fuoco di operare con rapidità. Intorno alle 3 del mattino, una guardia giurata della Cosmopol, in servizio nella zona, ha notato un bagliore anomalo provenire da una delle vetture parcheggiate su via Appia. Avvicinatosi, ha constatato che un'auto, una Nissan Juke, era già avvolta dalle fiamme. L'uomo ha immediatamente allertato i vigili del fuoco.