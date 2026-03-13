Videogiochi | a Firenze torna First Playable l' evento per l' industria di settore

A Firenze si tiene di nuovo First Playable, l’evento dedicato all’industria dei videogiochi. L’appuntamento, che si svolge dal 12 marzo 2026, riunisce professionisti, sviluppatori e aziende del settore per presentare novità e scambiare idee. La manifestazione si svolge in diverse location della città, attirando pubblico e addetti ai lavori interessati alle tendenze del mercato videoludico.

Firenze, 12 marzo 2026 - Firenze torna a ospitare uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’industria dei videogiochi. Dal 10 al 12 giugno è in programma l’ottava edizione di First Playable, evento che riunisce sviluppatori, publisher e investitori del settore provenienti da tutto il mondo. La manifestazione è organizzata da IIDEA insieme alla Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno della Regione Toscana, in collaborazione con Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un settore in crescita. L’evento arriva in una fase di crescita per il comparto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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