In alcune favelas di Rio de Janeiro, influencer e turisti sono stati visti volteggiare sui tetti di Rocinha e Vidigal, registrando video che sono rapidamente diventati virali online. Questi filmati hanno attirato l'attenzione di molti utenti, generando un acceso dibattito tra chi li considera un modo per mostrare la vita nei quartieri popolari e chi li critica per averli esposti a rischi inutili.

I video girati dai turisti e dagli influencer nelle favelas di Rio de Janeiro stanno diventando virali in tutto il mondo, scatenando curiosità ma anche critiche. Su terrazze panoramiche, visitatori e creator attendono ore per essere ripresi dai droni, mostrando viste spettacolari dei quartieri più poveri della città. L’iniziativa, nata con l’agenzia Na Favela Turismo, promette di evidenziare il lato positivo delle comunità locali, ma alcuni osservatori denunciano la mercificazione della povertà e l’eccessiva spettacolarizzazione della vita quotidiana. La questione solleva riflessioni sulla responsabilità dei social media e sul turismo in contesti delicati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Video virali dalle favelas: influencer volteggiano sui tetti di Rocinha e Vidigal, mentre il web si divide

