VIDEO| Non solo Digital Library ma per l' Aternino orari più lunghi e una card per fare della cultura anche economia

È stato presentato ufficialmente il progetto Digital Library del Polo bibliotecario Aternino, che in meno di un mese ha già registrato 84 iscrizioni. Oltre alla piattaforma digitale, sono stati annunciati orari più estesi e una nuova card pensata per incentivare la cultura come motore economico. L'amministrazione e la Fondazione Genti hanno fornito anche un bilancio degli ingressi dall'inizio dell’anno e indicato le prossime iniziative in programma.

A farlo sono l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota ed Ermanno De Pompeis della Fondazione. Un percorso in crescita quello del Polo: se tra fine anno e inizio gennaio aveva fatto registrare in due mesi e mezzo 30 ingressi, i dati recenti mostrano 63 presenze a gennaio, 142 a febbraio e, dal 2 all’11 marzo, sono già 115. Numeri cui si aggiungono quelli, non quantificati, dei laboratori di lettura per i bambini che vedono la partecipazione delle scuole, e quelli che interessano le presenze durante eventi e convegni. Tra le novità l’incremento delle collezioni grazie a un finanziamento ministeriale di 12mila euro, ma anche la futura nascita di una sezione dedicata al pubblico tra i 6 e i 14 anni, spiega De Pompeis. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Al via la nuova Digital Library di Unifi: una collezione di oltre 200.000 immagini accessibili a tuttiFirenze, 9 gennaio 2026 – Una raccolta importante, un patrimonio culturale reso facilmente fruibile, e disponibile online per tutti, non solo agli... Leggi anche: Orari più lunghi e attività estive: allo studio un sistema educativo più flessibile Altri aggiornamenti su Digital Library Discussioni sull' argomento In viaggio per l’Italia per promuovere le competenze STEM in ambito spaziale; Il futuro di una grande biblioteca: Roma apre le porte alla presentazione della Digital Library; 20 anni di innovazione TV Samsung: quando la migliore tecnologia si fa invisibile; F1, marasma Aston Martin tra Honda e dichiarazioni di Adrian Newey. Digital Library: Il futuro di una grande Biblioteca Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Palazzo Corsini Via della Lungara 10, Roma 12 Marzo 2026 Ore 18:30 - Presentazione della Digital Library dell'Accademia Un prog - facebook.com facebook Inoltre, prima della parte cartacea del manoscritto, sono legate otto carte in pergamena e ben due di queste sono purpuree! Non ti resta che sfogliare il manoscritto sulla Estense Digital Library. Visita il sito per scoprirne tutti i dettagli: edl.cultura.gov.it/item/w45 x.com