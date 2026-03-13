VIDEO Maxisequestro di gasolio illegale usato il trucco bulgaro

I Comandi provinciali della guardia di finanza di Udine e Verona hanno effettuato un maxi sequestro di gasolio illegale utilizzando il metodo noto come

Un colpo duro al traffico illecito di carburanti è stato messo a segno dai Comandi provinciali della guardia di finanza di Udine e Verona. Durante i controlli di routine lungo le principali arterie ferroviarie, le fiamme gialle hanno sequestrato due vagoni "tank container", carichi di 64mila litri di gasolio destinati al mercato nero del sud Italia. L'operazione è scattata quando i militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Udine, supportati dai colleghi veneti, hanno analizzato la documentazione di accompagnamento di alcuni vagoni provenienti dall'Est Europa. Le carte parlavano genericamente di "olio lubrificante" destinato a un fantomatico cliente bulgaro, nonostante la consegna fosse prevista in Italia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

