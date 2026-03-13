VIDEO Guerre nel mondo speriamo nella pace Davanti a San Francesco preghiamo per l' Italia

Una delegazione di parlamentari e rappresentanti delle istituzioni italiane si trova ad Assisi per venerare le spoglie di San Francesco. Davanti alla basilica, hanno partecipato a una preghiera collettiva con l’obiettivo di chiedere pace per l’Italia e per il mondo. Il video mostra i momenti di questa cerimonia, che si svolge nel contesto delle tensioni e dei conflitti attuali a livello globale.

Una delegazione di parlamentari e rappresentanti delle istituzioni italiane ad Assisi per la venerazione delle spoglie mortali di San Francesco. La delegazione, spiegano dal Sacro Convento, è entrata nella chiesa inferiore della Basilica per la preghiera individuale e silenziosa davanti alle spoglie di san Francesco, effettuando il percorso canonico dei pellegrini.