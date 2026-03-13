VIDEO | Femminicidio Zinnanti Bonfiglio ripreso dalle telecamere subito dopo il delitto

Dopo il femminicidio avvenuto in via Zinnanti, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una persona che si allontana lentamente, con in mano quello che sembra essere il coltello usato durante l'omicidio. La scena è stata catturata poco dopo l'intervento delle forze dell’ordine sul luogo del delitto. L’individuo, ripreso mentre si allontana, non ha ancora fornito dichiarazioni.

La videosorveglianza del condominio inquadra l'uomo mentre esce dal portone. In mano avrebbe ancora il coltello utilizzato per uccidere la 50enne Cammina lentamente tenendo qualcosa in mano, verosimilmente il coltello che ha appena utilizzato per compiere il delitto. La sera del 9 marzo Santino Bonfiglio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del condominio di via Lombardia pochi minuti dopo l'omicidio di Daniela Zinnanti di cui si è subito dichiarato responsabile. Un filmato di pochi secondi che è servito alla polizia a identificare l'uomo, ex compagno della vittima, ristretto in carcere dopo l'odierna convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, Santino Bonfiglio confessa l'omicidio "dopo una lite violenta"Un incontro che avrebbe dovuto essere chiarificatore è ben presto degenerato in una lite violenta, al termine della quale Daniela Zinnanti è stata...

Leggi anche: Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'ex Santino Bonfiglio confessa: aveva il braccialetto elettronico

Altri aggiornamenti su Femminicidio Zinnanti

Temi più discussi: Femminicidio a Messina, donna uccisa con decine di coltellate. Fermato l'ex compagno: era ai domiciliari ma il braccialetto elettronico era indisponibile; VIDEO | Sotto casa della vittima di femminicidio si radunano amici e vicini: fiori e emozioni davanti ai sigilli della polizia; Donna uccisa a coltellate, l'ex compagno confessa. Il fratello di lei: Femminicidio annunciato; Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno.

Femminicidio Daniela Zinnanti, convalidato l'arresto dell'assassinoConvalidato dal gip l'arresto di Santino Bonfiglio il 67enne che lunedì sera ha ucciso con oltre 40 coltellate l'ex compagna Daniela Zinnanti. Oggi pomeriggio sarà conferito l'incarico per l'autopsia ... rtp.gazzettadelsud.it

Femminicidio Daniela Zinnanti, l’ex compagno confessa due volte: il gip convalida il fermo in carcereSantino Bonfiglio, il 67enne reo confesso per il femminicidio di Daniela Zinnanti, resterà in carcere. Lo ha deciso la gip di Messina, Alessia Smedile, che ha convalidato il fermo in carcere per omici ... fanpage.it

Tele90 - canale 98. . CRONACA | Femminicidio Daniela Zinnanti, uno striscione campeggia davanti casa. Il servizio di Fortunato Marino - facebook.com facebook

Il femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina. La donna era da tempo vittima delle violenze dell’ex, evaso dai domiciliari e poi tornato per ucciderla. Proprio oggi era previsto l’arrivo del braccialetto elettronico. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com