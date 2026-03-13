VIDEO | Femminicidio Zinnanti Bonfiglio ripreso dalle telecamere subito dopo il delitto

Le immagini mostrano un uomo che si muove lentamente, subito dopo aver commesso un femminicidio, tenendo in mano quello che sembra essere un coltello. Le telecamere lo riprendono mentre si allontana dal luogo dell’omicidio, senza apparire disturbato o frenato dalla scena appena vissuta. La registrazione evidenzia il momento immediatamente successivo all’atto violento, con il soggetto che si sposta senza apparente fretta.

La videosorveglianza del condominio inquadra l'uomo mentre esce dal portone. In mano avrebbe ancora il coltello utilizzato per uccidere la 50enne Cammina lentamente tenendo qualcosa in mano, verosimilmente il coltello che ha appena utilizzato per compiere il delitto. La sera del 9 marzo Santino Bonfiglio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del condominio di via Lombardia pochi minuti dopo l'omicidio di Daniela Zinnanti di cui si è subito dichiarato responsabile. Un filmato di pochi secondi che è servito alla polizia a identificare l'uomo, ex compagno della vittima, ristretto in carcere dopo l'odierna convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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