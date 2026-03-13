Un video inedito mostra l’indagato che esce dall’appartamento di Daniela Zinnanti, con un coltello in mano che risulta essere lo strumento del femminicidio. L’immagine cattura il momento esatto in cui Santino Bonfiglio si allontana dalla casa, con il coltello visibilmente insanguinato. La registrazione è stata diffusa nelle ultime ore e rappresenta un elemento chiave nelle indagini in corso.

Un filmato inedito ha catturato l’istante preciso in cui Santino Bonfiglio lascia l’appartamento di Daniela Zinnanti, brandendo un coltello macchiato che è stato lo strumento del femminicidio. La scena si svolge alle 22.25 di un lunedì di marzo, registrata da una telecamera situata al primo piano dell’edificio dove la donna è stata colpita più volte. Le immagini sono state inserite nell’ordinanza del giudice per l’arresto immediato dell’uomo. L’indagine rivela dettagli inquietanti sul modus operandi: il sospetto non è entrato dalla porta principale ma attraverso una finestra, come ammesso successivamente durante l’interrogatorio. Il video conferma la dinamica violenta e fornisce agli inquirenti una prova visiva schiacciante della colpevolezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Video choc: coltello in mano, l’indagato esce dalla casa

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