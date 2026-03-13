Victoria Beckham Blazer ‘shrunken Collarless Open-back’ | …

Victoria Beckham ha presentato un nuovo blazer con collo ridotto e schiena aperta, caratterizzato da un design compatto e moderno. Il capo si distingue per linee pulite e dettagli minimalisti, offrendo un look elegante e contemporaneo. La collezione include capi di abbigliamento che combinano stile e praticità, rispecchiando l’approccio del brand nel settore moda. Questo modello si inserisce tra le ultime creazioni della stilista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’anatomia del ‘Shrunken’: come il taglio aperto sul retro trasforma la silhouette. Il blazer ‘Shrunken Collarless Open-Back’ di Victoria Beckham rappresenta un caso studio interessante su come l’architettura del capo possa ridefinire la percezione del corpo femminile. A differenza dei giacconi classici, dove la schiena è una superficie continua e strutturata, questo modello introduce un’apertura posteriore radicale che cambia completamente le regole della vestibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Victoria Beckham Blazer ‘shrunken Collarless Open-back’: … Articoli correlati Leggi anche: Victoria Beckham Abito Stampa Floreale: Esperienza d’uso … Victoria Beckham: +19% vendite e nuovi store a NY e ParigiLa sfilata di Victoria Beckham per la collezione Autunno/Inverno 2026 si è tenuta a Parigi, presentando una visione di femminilità rigorosa e...