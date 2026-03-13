Viaggio senza biglietto | aggressione al capotreno e arresto

Un passeggero ha aggredito un capotreno durante un viaggio senza biglietto tra Milano e Como. L’incidente ha causato l’interruzione del traffico ferroviario sulla tratta, e il passeggero coinvolto è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine. Il capotreno è rimasto ferito durante l’aggressione.

Un incidente violento ha bloccato il traffico ferroviario tra Milano e Como, lasciando un capotreno ferito e un passeggero arrestato. L’episodio si è svolto nella serata del 7 marzo su un treno regionale diretto verso la capitale lombarda. Il conflitto è nato da una disputa sul titolo di viaggio, degenerando rapidamente in aggressioni fisiche contro l’addetto ai controlli. La situazione è rimasta critica per circa 70 minuti alla stazione di Cadorago prima dell’intervento dei carabinieri. La catena degli eventi: dal controllo biglietti all’aggressione. Tutto inizia quando un giovane residente a Como, nato nel 2003, sale sul convoglio senza aver acquistato il biglietto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

