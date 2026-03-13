Viaggi nell’improvviso | spettacolo di improvvisazione teatrale

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend “Viaggi nell’improvviso” è una performance teatrale di narrazione fisica improvvisata, dove nulla è scritto e tutto accade nel qui e ora. Davide attraversa il flusso dell’improvvisazione vivendo in diretta un’esperienza fisica e sensoriale, in profonda sintonia con lo spazio scenico e con l’umanità presente in sala.Tra poesia, risate, emozioni e musica, prende forma il racconto di un viaggio e di una vita che non sono mai stati narrati prima e non lo saranno mai più. Storie che nascono e finiscono nello stesso istante, all’interno di una singola serata, rendendo ogni replica irripetibile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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