Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 13 marzo 2026, Astral ha aggiornato in tempo reale lo stato della viabilità a Roma e nella regione Lazio attraverso il proprio servizio di infomobilità. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e gli eventuali disagi sulla rete stradale, permettendo agli utenti di pianificare spostamenti più consapevoli. L’aggiornamento evidenzia la costante attenzione alle esigenze dei viaggiatori e alle criticità della viabilità locale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla linea fl4 Roma Velletri la circolazione è tornata Regolare sul presa in precedenza tra Cecchina e Velletri per accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni regionali hanno subito ritardi limitazioni e cancellazioni è stata sospesa invece la circolazione sulla linea termini Centocelle qui per lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo In alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 traffico partendo dal raccordo anulare dove... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 19:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma meno un... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook