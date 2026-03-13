Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 13 marzo 2026, la viabilità di Roma e della Regione Lazio viene aggiornata tramite il servizio Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico. L’azienda gestisce le comunicazioni riguardo a eventuali interventi, chiusure o criticità che interessano le vie principali della capitale e delle zone limitrofe.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura il trasporto ferroviario sulla linea cl4 roma-velletri la circolazione sospesa tra Cecchina e Velletri per accertamenti dell'autorità giudiziaria di ritardi limitazioni e cancellazioni per i treni regionali e veniamo al traffico partendo dal raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia bis Salaria e tra Nomentana e Prenestina in direzione dello stesso raccordo traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia mentre sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook