Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 13 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni delle strade, aiutando i cittadini a pianificare i loro spostamenti. Le notizie vengono trasmesse attraverso il sistema di infomobilità di Astral, che monitora costantemente la situazione stradale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code tra Ferentino e Frosinone verso Napoli Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti via dei rutuli e Aprilia in direzione di Latina ci possiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla lana interna code tra Cassia e Salaria tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est a Tor Cervara perso il raccordo sempre in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook