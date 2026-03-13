Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 12 | 25

Oggi alle 12:25, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornendo dati in tempo reale sul traffico. La piattaforma comunica le condizioni della circolazione e segnala eventuali criticità lungo le principali strade della regione. L'informazione punta a offrire ai cittadini uno strumento immediato per pianificare gli spostamenti e affrontare eventuali imprevisti sulla rete stradale.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla via Pontina siamo all'altezza di Aprilia a causa di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino circolazione al momento scorrevole verso la capitale poi sempre verso il centro traffico rallentato sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio