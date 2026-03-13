Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 13 marzo 2026, Astral Infomobilità della Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma. L'azienda ha comunicato le condizioni del traffico, indicando eventuali incidenti, chiusure o rallentamenti presenti in città. L'informazione viene fornita in tempo reale per aiutare automobilisti e pendolari a orientarsi meglio nel traffico quotidiano.

Nino Bentrovati con l'aggiornamento in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incolonnamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite con la diramazione Roma sud e poi in entrata traffico rallentato sulla via Flaminia e Salaria dal raccordo cosa tratti sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor Vergata in direzione della tangenziale aggiornamento sulla via Pontina siamo all'altezza di Aprilia a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli tra cui un mezzo pesante si circola solo su una corsia di marcia in direzione della capitale mentre verso.