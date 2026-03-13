Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 13 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. L'azienda ha fornito informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità nelle principali vie del territorio. L'aggiornamento si rivolge a automobilisti e pendolari che si affidano ai canali ufficiali per conoscere lo stato delle strade.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con l'aggiornamento in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio incolonnamenti sulla carreggiata interna della raccordo anulare tra le uscite con la diramazione Roma sud e Appia poi in entrata traffico rallentato sulla via Flaminia e Salaria dal raccordo cosa tratti sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor Vergata in direzione della tangenziale aggiornamento sulla via Pontina siamo all'altezza di Aprilia a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli tra cui un mezzo pesante si circola su una corsia di marcia in direzione della...