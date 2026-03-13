Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione, offrendo informazioni pratiche ai cittadini che si spostano nella zona. L'aggiornamento riguarda lo stato attuale delle principali arterie e eventuali disagi segnalati.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima incolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite con la diramazione Roma sud e Appia poi in entrata traffico rallentato sulla Flaminia Salaria dal raccordo code a tratti sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire Tor Vergata in direzione della tangenziale Infine un incidente che ha visto coinvolti più veicoli tra cui un veicolo pesanti crea lunghe code sulla via Pontina in direzione della capitale siamo all'altezza del comune di mi in direzione di Latina al.