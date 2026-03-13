A Bergamo, nel quartiere Boccaleone, è stato effettuato uno sgombero di box auto abusivi in via Rovelli. Durante l'intervento, è stata trovata una persona presente all’interno di uno degli spazi. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato alla rimozione delle strutture non autorizzate e alla verifica della presenza di eventuali altri soggetti nell’area.

Nel cuore pulsante del quartiere Boccaleone, a Bergamo, si è svolta una operazione decisa e coordinata che ha restituito ordine a un’area critica. Giovedì 12 marzo, nelle prime ore della mattinata, le forze dell’ordine insieme ad Aler Bergamo-Lecco-Sondrio hanno sgomberato spazi abusivi nei box di via Rovelli 36. L’intervento ha coinvolto la Polizia di Stato, la Digos e i Carabinieri in un sopralluogo congiunto mirato a smantellare occupazioni illegali. Sono stati ispezionati meticolosamente tutti i 145 box presenti nel complesso, aprendo quelli vuoti per verificare usi non autorizzati. La mappa dei fatti: dall’ispezione allo sgombero. L’azione iniziata nella mattinata di giovedì ha portato alla scoperta di segni inequivocabili di vita umana all’interno di locali destinati al parcheggio o allo stoccaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Rovelli: sgombero box abusivi, trovata persona

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